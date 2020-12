Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 13:58 Uhr

Mosel-Our-Wanderweg

Der wegen der historischen Befestigungen am Wegrand auch 13-Burgen-Weg genannte Wanderweg ist einer der Ost-West-Wege des Eifelvereins. Die Beschreibungen in den Wanderführern beginnen meist in Alf an der Mosel. Michael Comes lief in Vianden los und am Our-Stausee über die luxemburgisch-deutsche Grenze.