Mosel-Apollo-Rettungsprojekt läuft in diesem Jahr richtig an

Über die „Aktion Grün“ erhalten die beiden Landkreise Mayen-Koblenz und Cochem-Zell insgesamt 158.000 Euro für ein Apollo-Rettungsprojekt. Nach einer Monitoring-Phase im Vorjahr sollen jetzt vermehrt auf vier Hektar Fläche in beiden Kreisen Weinbergsmauern und verbuschte Bereiche dort freigestellt werden, wo der Mosel-Apollo noch fliegt. Parallel sollen „Apollo-Tankstellen“, vornehmlich zwischen Kobern-Gondorf und Winningen, angelegt werden: Futterpflanzen werden an oder in den Weinbergen angepflanzt.