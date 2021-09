Lahnstein wählt schwarz. Was über Jahrzehnte fest verankert in der DNA der einst zusammengewürfelten Stadt am Zusammenfluss von Lahn und Rhein schien, hat an Absolutheit verloren. Dies wurde auch bei den letzten beiden Ratswahlen deutlich, die CDU hat deutlich abgebaut. Auch das Rennen um den Chefposten im Rathaus scheint offener als in der Vergangenheit.