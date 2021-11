mölig rennsport -BZ_k

Ein erfolgreiches Jahr auf dem neu entwickelten KTM-Karbonboliden liegt hinter dem Genheimer Rennfahrer Timo Mölig. Zusammen mit Vater Reinhold (Foto oben) bestückt er weiterhin die heimische Pokalsammlung in einem Anbau an die Werkstatt in Genheim. Die will Timo später einmal übernehmen.