Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 15:41 Uhr

Das Problem: Weil nicht klar ist, wie es mit dem Lager weitergeht, stocken auch die Planungen am Mob-Stützpunkt, so Emmerzhausens Beigeordneter Heinz Dücker. Denn davon hänge etwa die künftige Variante der Wasserversorgung und der Zufahrten ab. Der Investor habe jedoch signalisiert, dass er grundsätzlich an seinen Plänen festhalten wolle. daw