Mobilitätsangebot Seniorenbus der Verbandsgemeinde Bad Breisig geht in die Verlängerung

Die Richtung war bereits vorgegeben, doch nach dem jüngsten Verbandsgemeinderatstreffen ist es beschlossene Sache: Der Jugendbus der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Bad Breisig ist bis zum 30. Juni 2021 auch weiterhin an drei Werktagen als Seniorenbus unterwegs. Die Beförderung von Senioren ab dem vollendeten 60. Lebensjahr sowie von Schwerbehinderten, die das Merkzeichen G, H, GI oder BI im Schwerbehindertenausweis eingetragen haben, erfolgt montags, dienstags sowie donnerstags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Die Startzeit des Mobilitätsangebotes wurde somit von ursprünglich 9 Uhr um eine Stunde auf 8 Uhr ausgeweitet – also mehr Service für die Bürger. Das Angebot zur Beförderung erfolgt innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Breisig: