Mittelstand, aber trotzdem unter Europas Top 25 Die Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH aus Langenlonsheim wurde von Dieter Schulz 1966 in Bad Kreuznach gegründet und zählt aktuell mit 342 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 110 Millionen Euro zu den wichtigsten mittelständischen Farbenherstellern in Europa. 2020 hat man 70 Millionen Kilogramm Farben und Lacke abgefüllt. Als Eigenmarkenlieferant namhafter Bau- und Heimwerkermärkte und als Lohnabfüller für Handelsketten produziert Schulz Dispersionsfarben, Lacke, Lasuren, Putze und Kreativprodukte für das In- und Ausland.

Schulz Farben beliefert mehr als 1200 Baumärkte in 14 europäischen Ländern und in China. Der Name Schulz taucht dabei nicht als Markenname auf, sondern man produziert für renommierte Baumärkte die Eigenmarken. In China ist das anders: Dort taucht der Name Schulz auch als Markenname auf. ri