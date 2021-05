Mitgliederstärkster Verein im Kreis Ahrweiler Detlev Göbel ist gewissermaßen das Urgestein des TuWi Adenau und seit einem halben Jahrhundert Vereinsmitglied, davon 26 Jahre Vereinsvorsitzender. „Eigentlich wollte ich bereits im vorigen Jahr den Vereinsvorsitz aus Altersgründen abgeben. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte jedoch weder eine Vorstands- noch eine Mitgliederversammlung stattfinden“, betont Göbel.

Der TuWi Adenau besteht bereits seit 1925 und hat heute rund 1400 Mitglieder, davon 800 Jugendliche und 300 Reha-Sportler und ist damit der Mitgliederstärkste Verein im Kreis Ahrweiler. 41 Übungsleiter betreuen die Sportler in 13 Abteilungen. Göbel ist selbst aktiver Volleyballer und trainiert die Ski-AG an der Hocheifel Realschule plus.