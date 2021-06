Am Samstag, 26. Juni, liest Schauspieler Walter Sittler um 20.15 Uhr in Rommersdorf aus Dieter Hildebrandts letztem fertigen Programm. Eine Hommage an Sängerin Caterina Valente bringt am Sonntag, 27.

Juni, um 12 Uhr The Rhine Phillis Orchestra zu Gehör, bevor Kabarettist Florian Schröder am Dienstag, 29. Juni um 20.15 Uhr sein Programm „Neustart“ vorstellt und die Freie Bühne Neuwied am Sonntag, 4. Juli, um 12 Uhr das Stück „Juri und das AlpakaLamaDrama“ aufführt. In die Welt der Opern- und Operettemusik entführen um 20.15 Uhr Drei Freunde, drei Tenöre am Montag, 5. Juli, Schauspielerin Suzanne von Borsody stellt am Donnerstag, 8. Juli, um 20.15 Uhr den Künstler Paul Gauguin vor, bevor die Freie Bühne Neuwied am Freitag, 9. Juli, die Festspiele mit „Rainer rettet die Fassenacht“ abschließt.