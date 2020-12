Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 16:37 Uhr

Mit Spannung erwartet und dann abgesetzt: Kreis-CDU kürt Kandidatin erst Mitte/Ende November

Der mit Spannung erwartete Punkt neun der Tagesordnung beim CDU-Kreisparteitag in Bad Kreuznach „Personalvorschlag zur Aufstellung einer Bewerberin/eines Bewerbers für die Bundestagswahl 2021“ wurde kurzfristig abgesetzt. Die Begründung des Kreisvorsitzenden Michael Cyfka: Am kommenden Freitag stünden im Kreis Birkenfeld erst einmal die Nominierungen für die Landtagswahl am 14. März 2021 an.