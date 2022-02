Mit Optimismus auf dem Weg in die kommende Saison: Wieder Open-Air-Veranstaltungen und Feste in Planung

Plus

Für das Jahr 2022 gehen die Touristiker in Bad Breisig, wie deren Leiter Holger Klemm mitteilt, grundsätzlich von einer allmählichen Normalisierung der Situation im Tourismus aus. „Hierfür ist allerdings notwendig, dauerhaft ohne größere Corona-Einschränkungen und bei hoffentlich rückläufigen Infektionszahlen Hotellerie, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen, etwa die Römer-Thermen, aufsuchen zu können“, schränkt er ein. Klemm ist sich aber sicher: „Die weitere Aufwertung der (Premium-)Wanderwege, die weitere Angebotsverbesserung der Römer-Thermen sowie sicher auch die Verbesserung der Situation für Radtouristen mit der Wiedererrichtung der Radbrücke im Mündungsbereich der Ahr werden, gepaart mit unseren eigenen, aber auch den Marketinganstrengungen der gesamten Region, zu einer Stabilisierung der Branche führen.“ Die Vorbereitungen für die Saison 2022 in der Tourist-Information Bad Breisig dazu laufen derweil mit voller Fahrt. Und das gilt auch, was die Veranstaltungen betrifft. „Wir haben bereits gemeinsam mit unseren Partnern, der Karnevalsgesellschaft Bad Breisig und der Werbegemeinschaft, mit den Planungen für das Brunnenfest im Mai begonnen“, so Klemm. Auch weitere Veranstaltungen, etwa die Kulinarische Woche oder die Kulturreihe im Bahnhof, würden schon vorbereitet. „Gemeinsame Angebote mit den Hotels, den Römer-Thermen sowie den überregionalen Freizeiteinrichtungen der Region sind erarbeitet, der neue Hauptkatalog für Bad Breisig, der Pauschalkatalog sowie der Veranstaltungskalender sind im Druck“, berichtet Bad Breisigs Touristik-Chef.