Mit Masken- und Testpflicht ins neue Schuljahr

Mit Blick auf die höheren Corona-Inzidenzen werden die Bestimmungen für den Unterricht in Rheinland-Pfalz zumindest für die ersten Wochen des neuen Schuljahres verschärft: Es gilt wieder die Maskenpflicht. Wichtigstes Ziel sei es, weiter am Präsenzunterricht festzuhalten. Von einer Ausstattung aller Klassenräume mit mobilen Luftfiltern – wie sie Hamburg nun angekündigt hat – ist zwar nach wie vor keine Rede, dafür will die Bildungsministerin jetzt die Testpflicht verlängern.