Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 15:27 Uhr

Mit humanem Milchzucker Märkte erobert

Humane Milchzucker oder Milch-Oligosaccharide (HMO) sind komplexe Kohlenhydratstrukturen, die in der Muttermilch vorkommen. Sie werden vor allem als Inhaltsstoffe für funktionelle Nahrungsmittel in Säuglingsnahrung sowie medizinischer Nahrung verwendet. Nach Angaben des Unternehmens sind sie mit gesundheitsfördernden Wirkungen wie präbiotische Effekte, Minderung von Infektionsrisiken und Förderung der neuronalen Entwicklung interessant für weitere Lebensmittelmärkte. Jennewein Biotechnologie war das erste Unternehmen, das HMOs mittels Fermentation kommerziell mit biotechnisch optimierten Bakterienstämmen hergestellt und auf Schlüsselmärkten eingeführt hat. In den vergangenen 15 Jahren hat Jennewein mehr als 200 bewilligte Patente erhalten.