Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 17:46 Uhr

Mit „Geisterspieltickets“ den Verein unterstützen

Not macht erfinderisch – in diesem Sinne hat sich in der Corona-Krise nicht zuletzt ein Fußball-Kreisligist aus Essen hervorgetan. Um die finanziellen Einbußen zumindest ein Stück weit abzufedern, hat der TC Freisenbruch die Onlineplattform „GeisterspielTickets.de“ geschaffen, über die Vereine die Möglichkeit haben, ihre Fans und Mitglieder zu einer Spende zu bewegen.