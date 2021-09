Mit 25 Jahren Kapellmeisterin

Die 1992 in Korea geborene Jiyoon Lee erhielt mit vier Jahren ihren ersten Geigenunterricht und holte sich nach dem Studium an der Korean National University of Arts den letzten Schliff bei Kolja Blacher in Berlin. Bereits mit 25 wurde sie erste Kapellmeisterin bei Barenboim in der Berliner Staatskapelle.