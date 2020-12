Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 16:40 Uhr

Missbrauch verhindern

Die Ergebnisse des Projektes „Betroffene hören – Missbrauch verhindern“, an dem seit September 2019 70 Experten im Auftrag des Bistums Limburg in neun Teilprojekten gearbeitet haben, sind am 13. Juni in der Frankfurter Paulskirche an Bischof Dr. Georg Bätzing und Ingeborg Schillai, Präsidentin der Diözesanversammlung, übergeben worden.