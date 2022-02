Plus

Minus in der Forstwirtschaft könnte zur Gewohnheit werden

Sie waren immer eine „sichere Bank“ für Einnahmen: die jährlichen Forstwirtschaftspläne. Auch sie wurden in der jüngsten Ratssitzung verabschiedet – allerdings erstmals mit einem Minus unter dem Strich: Die Verwaltung rechnet mit einem Minus von rund 226.000 Euro – und das wird in den kommenden Jahren so weitergehen, wie Klemens Breitenbach für die CDU-Fraktion deutlich machte. „Die Aufarbeitung der Schäden von Klimaveränderung und Borkenkäferproblematik sind eine Jahrhundertaufgabe“, erklärte Breitenbach nun im Rat.