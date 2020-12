Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte jüngst die Kritik an der Landesverordnung zum Infektionsschutz in Senioren- und Behinderteneinrichtungen zurückgewiesen. Andere Bundesländer hätten noch rigorosere Einschränkungen für Heimbewohner erlassen, hieß es aus dem Ministerium. Allerdings wird aktuell auch in Aussicht gestellt, dass zumindest die Besuchsverbote in Altenheimen leicht gelockert werden könnten. Eine neue Verordnung zum Thema soll wahrscheinlich in der ersten Mai-Woche veröffentlicht werden, teilt eine Sprecherin mit.