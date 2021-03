Plus

Der Simmerner Stadtrat hat am 20. Januar 2021 beschlossen: „Die Bebauungspläne Innenstadt und Pflege- und Entwicklungsplan Simmerbachaue sind in den überschneidenden Teilbereichen aufzuheben und in den neuen Bebauungsplan zu integrieren. Das Bebauungsplanverfahren wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt.