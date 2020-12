Am 8. Mai 1945 endete mit dem Zweiten Weltkrieg der tödlichste militärische Konflikt in der Menschheitsgeschichte. Deutschland, dessen Regime das Gemetzel im Jahr 1939 angezettelt hatte, lag komplett in Trümmern, Millionen Menschen waren auf der Flucht. Neben dem Massenmord an den Juden hatten die Russen die meisten Toten zu beklagen. Zahlen und Fakten: