Merxheimer haben alles in eigener Hand

Nicht nur in der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga steht am heutigen Donnerstag eine bedeutende Partie an, auch in der Abstiegsrunde geht es um wichtige Zähler. Die SG Weinsheim erwartet dabei um 19 Uhr den FCV Merxheim. Das Tabellenbild in der Abstiegsrunde ist extrem verzerrt, da die Teams mit einer unterschiedlichen Spieleanzahl gestartet sind und dementsprechend unterschiedlich viele Partien bestreiten müssen.