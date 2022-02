Mertin ist für pointierte Reden im Landtag bekannt

Der zunächst in Chile aufgewachsene Jurist war bereits von 1999 bis 2006 Justizminister, ehe er das Amt seit 2016 ein zweites Mal führt. Von 2006 bis 2011 trat er als Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion wortgewaltig auf – in Opposition zu Ministerpräsident Kurt Beck (SPD), dessen Kabinett er angehört hatte. Als die FDP 2011 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, war Mertin wieder als Anwalt tätig und gehörte von 2012 bis 2016 dem Deutschen Ethikrat an. Mertin ist Katholik und Vater von vier Söhnen. us