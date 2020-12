Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 18:20 Uhr

Merkelbach fragt nach: Haben alle genug Parkplätze?

Stadtrat Gerhard Merkelbach (Fraktion FDP/Faire Liste) will wissen, ob alle Anlieger, inklusive Land- und Amtsgericht, nach Parkplatzverordnung Landesbauordnung auf ihren Grundstücken ausreichend Pkw-Stellplätze vorhalten. Er hat sich in dieser Sache an Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer gewandt. Außerdem fragt er nach der Höhe der Stellplatzablöse im Gewerbepark General Rose und was die Stadt damit eingenommen hat. Auch die Anzahl der Anlieger, die eben keine ausreichenden Parkflächen auf ihren Grundstücken unterhalten, interessieren ihn. Unternehmer Merkelbach ist in der Riegelgrube im Besitz eines Grundstücks, das ebenso als möglicher Standort der Grundschule infrage kommt. Es befindet sich neben Merkelbachs Fitnessstudio „McLadies“.