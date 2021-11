Merkelbach: Der Umgang der Stadt mit dem Verein Bastgässjer ist beschämend

Plus

„Die Art, wie die Stadt Bad Kreuznach darauf reagiert, dass Hans Oehler um mehr Unterstützung seiner ehrenamtlichen Obdachlosenarbeit im Verein Bastgässjer bittet, wirkt auf mich absolut beschämend und peinlich“, kritisiert Hans Gerhard Merkelbach, Stadtratsmitglied der Fairen Liste. In einer Presseerklärung zur Sitzung des Sozialausschusses führt er dazu weiter aus: Oehler verweise darauf, dass die Stadt weit mehr für die Obdachlosen aufwenden müsste, wenn es den Wohnmobilstellplatz der Bastgässjer nicht gäbe. Es sei unglaublich, aber der Leiter des städtischen Sozialamts, Thomas Gutenberger, hätte in der Sitzung des Sozialausschusses damit gekontert, dass die Stadt dem Verein ein Gebäude in der Bastgasse mietfrei als Tagesaufenthalt zur Verfügung stelle, das 6000 bis 7000 Euro Miete pro Jahr kosten würde. Zudem bezuschusse die Stadt die Personal- und Betriebskosten mit 650 Euro pro Monat und stelle den Wohnwagenplatz an der Badenheimer Straße gegen eine symbolische Jahrespacht von 50 Euro bereit. Den geschätzten Wert dieser Leistung bezifferte Gutenberger auf 1500 bis 2000 Euro. Zur Deckung der Unterkunftskosten der bis zu zehn Bewohner des Wohnwagenplatzes würden 73 Euro pro Kopf gezahlt, einschließlich Heizkosten. Die Obdachlosenarbeit werde also von der Stadt mit jährlich 16.800 Euro bezuschusst.