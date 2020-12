Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 15:22 Uhr

Meldezahlen fast halbiert

Durch die Coronakrise sind die Meldezahlen bei den Vereinen um nahezu 50 Prozent gesunken. Während der TC Neuwied zum Beispiel im Jahr 2019 noch mit 25 Teams an den Start ging, sind es in diesem Jahr immerhin noch 13 Mannschaften. Der TC Rengsdorf verzichtete auf die Meldung seiner Ü 30-Mannschaft in der Verbandsliga, weil beim Ablauf der Meldefrist noch nicht klar war, wie der Transport zu den Auswärtsspielen geregelt sein wird und wie das Konzept mit den Doppelspielen aussieht.