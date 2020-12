Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 18:41 Uhr

Meldefrist endet ohne große Überraschungen Am Mittwochmorgen ist die Meldefrist für die neue Fußballsaison abgelaufen. Große Überraschungen gab es im Kreis Birkenfeld nicht mehr. Deshalb noch einmal die Übersicht der Veränderungen: Die SG Rötsweiler steigt freiwillig in die B-Klasse ab, der FC Rhaunen und die SG Idarwald gehen auf eigenen Wunsch in die C-Klasse zurück.