1Wir werden in den Konflikt mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen gehen müssen.

Das Krankenhaus in Kirn und die Bereitschaftspraxis in Meisenheim müssen bestehen bleiben. Das mag zwar unwirtschaftlich sein, ist aber letztlich eine Investition in die Region.

2 Die Nahe-Glan-Spange muss endlich in die Planung und Realisierung. Das stärkt die Wirtschaft in der Region und entlastet die Menschen in den Dörfern vom Schwerlastverkehr.

3 Die Schulkindergärten im Wahlkreis müssen erhalten bleiben bzw. wieder öffnen.