Meine drei drängendsten Anliegen für den Wahlkreis

1 Klimagerechtigkeit: Mit kostenfreiem ÖPNV muss „mensch“ nicht mehr zwischen Freiheit und Klimaschutz entscheiden. In ländlichen Gegenden ist das oft noch der Fall.

2 Inklusion und Diversität: Vielfalt in unserer Gesellschaft muss sichtbar werden, an Schulen, auf dem ersten Arbeitsmarkt, einfach überall.

3 Collective Care: Nachbarschaftshilfe, Safe Spaces, Hilfe für Menschen in Not und Krisenhilfe bedürfen Anerkennung und Unterstützung. Menschen in Not dürfen nicht alleingelassen werden.