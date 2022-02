Plus

Die Präsentation des dritten Chronikbands wurde am Freitagabend mit einer Zeitreise verbunden, die den Besuchern noch einmal Meilensteine der Entwicklung von Hoppstädten-Weiersbach in den Jahren 1969 bis 2019 deutlich machte. Garniert mit Fotos, die auf die Leinwand in der Halle projiziert wurden, bekamen die Besucher so auch einen Eindruck von bedeutsamen Ereignissen, die mit Beiträgen im Buch thematisiert werden.