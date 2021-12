Mehrtägige Klassenfahrten werden künftig von der VG und nicht mehr von den Ortsgemeinden bezuschusst

Plus

Dem Verbandsgemeinderat empfiehlt der Ausschuss die Sondertilgung eines auslaufenden Kommunalkredites in Höhe von 232.000 Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2020. Nach einem Antrag der SPD-Fraktion werden mehrtägige Klassenfahrten künftig von der VG und nicht mehr von den Ortsgemeinden bezuschusst. Dafür stehen im Teiletat Schulen 10.000 Euro bereit. Die monatlichen Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen steigen von 11 Euro auf 13 Euro für die erste und von 13,50 Euro auf 15 Euro für jede weitere Stunde. An der Realschule plus sind statt 13,50 Euro künftig ebenfalls 15 Euro zu zahlen.