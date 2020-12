Nicht unumstritten waren in der Ratssitzung die vor allem von Bürgermeister Miroslaw Kowalski (CDU) forcierten Pläne,dass die Stadt künftig in Eigenregie die Straßenreinigungsarbeiten selbst ausführt. Dieser Beschluss wurde am Dienstagabend mit den Stimmen von CDU und BFL angenommen. Die fünf anwesenden Mitglieder der SPD-Fraktion votierten mit Nein.