Das Frauenhaus bekommt vom Landkreis deutlich mehr Geld: Statt wie bisher 30.000 Euro fließen im nächsten Jahr 66.000 Euro an die Einrichtung. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Immanuel Hofmann mahnte allerdings an, dass deren Abrechnungspraxis überprüft und gegebenenfalls auch geändert werden müsse. In diese Richtung argumentierte auch FLKB-Sprecher Bernhard Alscher. Die Tagessätze für aufgenommene Frauen von außerhalb und die damit verbundenen Einnahmen seien erheblich geringer als in anderen Landkreisen. „Das sollte angepasst werden.“