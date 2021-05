Mehr Engagement für Umwelt eingefordert

Die Stadt Rheinböllen will im Bereich von Natur und Umwelt Akzente setzen. Bezüglich eines von der CDU beantragten Insektenhotels wurde in einem angeregten Austausch des Rates deutlich, dass die Stadt hier eigentlich mehr machen möchte, als nur dieses kleine beschlossene Einzelbauvorhaben im Rahmen eines singulären Naturtages umzusetzen. Konkretes wurde (noch) nicht erörtert, aber Bürgermeisterin Bernadette Jourdant rief dazu auf, im Rat mit gutem Beispiel voranzugehen und regte beispielsweise zum Müllsammeln an.