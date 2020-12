Der Bopparder SPD-Europa-Abgeordnete Norbert Neuser weist mit Blick auf die Situation nicht nur in Afrika auf die in Brüssel eintreffenden Berichte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) und des UN World Food Programme (WFP) hin, die durchweg dramatisch sind.