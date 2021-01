Die Maßnahmen sind weitere Bausteine einer ganzheitlichen Strategie, um das Loreley-Plateau zu entwickeln“, wird Lewentz in einer Pressemitteilung des Innenministeriums zitiert. Die Verwaltung erläutert den Verwendungszweck des Geldes etwas konkreter. Mit der Förderung kann eine Stützwand am Turner- und Jugendheim gebaut werden sowie die weitere Wandverkleidung erfolgen.

Weiterhin soll eine ansprechende Gestaltung des öffentlichen Vorplatzes am Eingang des Kultur- und Landschaftsparks, also am Beginn des Strahlenweges sowie vor dem Turner- und Jugendheim, umgesetzt werden. Die Förderung erhalte zudem Beratungs- und Begleitungsmaßnahmen.