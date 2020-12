Direkt nach Weihnachten soll auch in Rheinland-Pfalz die Corona-Impfung beginnen. Doch wird es dann auch ausreichend Ärzte für die 31 Impfzentren und die mobilen Impfteams, die unter anderem in Pflegeheimen den Piks setzen wollen, geben? Daran gibt es erneut Zweifel. Denn zwar haben sich laut Mainzer Gesundheitsministerium nach einem Aufruf der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mittlerweile sogar mehr als 4000 Mediziner aus dem Land für die Arbeit in den Zentren und mobilen Teams gemeldet.