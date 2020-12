Mehr als 13 Millionen Menschen weltweit sind oder waren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, davon mehr als 7100 in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben etwa 578.000 infizierte Patienten weltweit, mehr als 230 in Rheinland-Pfalz. Eine Chronologie zu Sars-CoV-2: