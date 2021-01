Rheinland-Pfalz

Vor dem Bund-Länder-Treffen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie werden Rufe nach einer baldigen Öffnung der Schulen laut. In einer gemeinsamen Erklärung warnten die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutsche Lehrerverband davor, die Weihnachtsferien bis Ende Januar zu verlängern und dafür die Sommerferien zu verkürzen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbarte am Montag ein Stufenmodell zur Rückkehr zum Präsenzunterricht, sobald dies wieder möglich ist.