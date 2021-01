Masken nur für Stammkunden?

Patienten, die ihre kostenlosen Masken in der Apotheke abholen wollen, sollen in ihre Stammapotheke gehen: Diese Empfehlung des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz, die noch aus dem Dezember stammt, hat offenbar Missverständnisse ausgelöst. Denn einige Apotheken haben sie so interpretiert, dass sie Masken auch nur an Stammkunden abgegeben haben – vor allem in einer Phase, in der es nur wenige Masken gab. Das zumindest berichten Leser unserer Zeitung.