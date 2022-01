Marzi: Leidenschaft für die Dinge, die ich tue

Was ist für Alexandra Marzi der Schlüssel für einen erfolgreichen Lebensweg als Frau?

„Für mich ist es wichtig, Leidenschaft und Freude zu empfinden, für die Dinge, die ich tue – das ist Voraussetzung für meine Motivation und mein Selbstvertrauen. Wichtig ist auch zu begreifen, dass Perfektion unmöglich zu erreichen ist – Ziele setzen ja, dann aber auch loslassen können und die Dinge sich entwickeln lassen, denn es gibt viele Wege, die zum Ziel führen.

Und persönlich ist es mir wichtig, mich mit dem, was ich mache, wohlzufühlen – was sich nicht gut anfühlt, ist auch nichts! Der Schlüssel für den Erfolg ist für mich das gemeinsame wertschätzende und wohlwollende Miteinander in der Kommunikation.“