Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 16:21 Uhr

Er wurde 1948 in Boppard geboren. Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt studierte er Germanistik, Theater und Philosophie in Wien. 1973 promovierte er zum Dr. phil. in Wien. Es zog ihn in die Ferne. Indien war sein Ziel, wo er zunächst Deutschunterricht gab. In Südindien nahm er ein weiteres Studium (Religionswissenschaft) für drei Jahre auf und promovierte ein zweites Mal in einem hinduistisch-christlichen Thema.

Seit vielen Jahren schreibt Kämpchen regelmäßig für das Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Er hält Vorträge und Lesungen und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, beispielsweise 1990 den Rabindranath-Tagore-Literaturpreis der deutsch-indischen Gesellschaft, 1992 den Rabindranath-Tagore-Preis der westbengalischen Regierung Kalkutta, 1993 den Journalistenpreis Entwicklungspolitik der deutschen Bundesregierung und viele mehr.

Mehr Informationen zur Person und seinen Werken gibt es unter www.martin-kaempchen.de