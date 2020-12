Markus Eschenauer zur Wahl des VG-Bürgermeisters: Klarer Wunsch nach Veränderung!

Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 21:00 Uhr

Keine Frage: Dass der SPD-Kandidat das Potenzial hat, diese richtungsweisende Wahl für sich zu entscheiden, wurde nicht erst in den vergangenen Wochen und Monaten klar. Ein Ergebnis in dieser Deutlichkeit ist durchaus überraschend – aber eindeutig. Sicherlich haben die politischen Diskussionen und Ereignisse der jüngeren Vergangenheit (Stichwort: Feuerwehrgerätehaus oder auch Verwaltungsgebäude) Weiland in die Karten gespielt. Aber allein daran kann es nicht gelegen haben. 60 Prozent der Stimmen bei vier Kandidaten, nur 32 Prozent für Amtsinhaber Groß. Das ist ein starker Wunsch nach einer grundlegenden Veränderung – aber auch ein enormer Vertrauensvorschuss, den die Menschen am Mittelrhein Mike Weiland gewähren.