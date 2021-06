„Marius ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der in der Abwehr und auf der Sechserposition vielseitig einsetzbar ist und unserer Mannschaft mehr Möglichkeiten gibt“, sagt Backhaus über den gebürtigen Bonner, der in der Jugend bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde und nach einem kurzen Abstecher zu Wacker Innsbruck in seine Heimatstadt zurückkehrte. „Ich will der Mannschaft helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt Samoura, zu dessen Stärken der Spielaufbau aus der Defensive gehört.