Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 16:49 Uhr

Seit 1. April ist Mario Nave als Hausmeister für die Stadthalle in Ransbach-Baumbach zuständig. Gebürtig aus der Gegend um Halle stammend, lebt Nave inzwischen in Deesen.

Sein Anfahrtsweg bei technischen Fragen ist also nicht weit. Er hat bei Veranstaltungen meist Rufbereitschaft, ist aber häufig ohnehin an Ort und Stelle, falls es zu Defekten kommt oder das Personal, das der Veranstalter mitbringt, Fragen hat. Neben der Bühnentechnik ist es aber vor allem die Gebäudetechnik wie Heizungs- und Lüftungsanlage, die zu Naves Aufgabengebieten zählen.

Aber auch die Funktionsfähigkeit von Türen und Brandschutztüren hat er im Blick. Noch vor der Wende hat der 49-Jährige eine Lehre zum Elektromonteur absolviert. Mit den anderen Aufgabenbereichen des Facility Managements machte er sich nach und nach vertraut. In den 90er-Jahren hat Nave hauptsächlich in der Musik- und Lichttechnik gearbeitet, damit schließt sich für ihn in der Stadthalle der Kreis.