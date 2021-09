Maria Meurer: Ehemalige Westerburgerin fand ihre Heimat wieder

Denn hier war die Familie Ullmann über Jahrhunderte verwurzelt gewesen und sie in den ersten drei Lebensjahren in der Geborgenheit der Familie aufgewachsen. Hier wohnte einst auch Großvater Simon, der einen gewaltigen weißen Bart trug, und mit dem sie in inniger Liebe verbunden gewesen war. Die Rückschau auf ihre ersten drei Lebensjahre war mit positiven Erinnerungen verbunden.

Als die ehemalige Westerburgerin mir am Vorabend ihrer Abreise in die USA das Ergebnis ihrer Rückbesinnung erzählte, standen Tränen in ihren Augen. Diese Tränen steckten an. Wir umarmten uns still.