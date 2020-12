Mang hat Widerspruch nicht begründet

Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 18:56 Uhr

Hätte zwischen den beiden Abwahlanträgen gegen Bürgermeister Michael Mang (SPD) ein halbes Jahr Frist verstreichen müssen? Von vielen seiner Verteidiger wurde das vor und in der Ratssitzung am 20. August behauptet.

Mang selbst legte nach der mit 39:2 erfolgreichen Abstimmung am 15. September Widerspruch gegen die Beendigung seines Dienstverhältnisses bei der Stadtverwaltung ein. Wie Oberbürgermeister Jan Einig (CDU) in einem Schreiben an die Ratsmitglieder informiert, wurde dieser Widerspruch aber „trotz Nachfrage nicht substanziell begründet“. Es sei dann durch das „Amt BOB“ eine umfängliche Abhilfeprüfung mit dem Ergebnis durchgeführt worden, dass dem Widerspruch nicht abgeholfen werden kann. Das haben man Mang am 15. Oktober mitgeteilt – mit dem ergänzenden Hinweis, dass der Widerspruch dem Stadtrechtsausschuss als Widerspruchsbehörde vorgelegt wird, wenn er über den 27. Oktober aufrechterhalten wird. Eine Rücknahme des Widerspruchs sei daraufhin nicht erfolgt, weshalb er dann dem Rechtsamt übergeben worden ist. ulf