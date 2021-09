Majestäten regieren länger

Normalerweise, also ohne eine Corona-Pandemie, wird die Wappentellerverleihung in Cochem mit der Bilanz fürs direkt vorangegangene Heimat- und Weinfest verknüpft. Mangels Weinfest ist das einmal mehr nicht möglich. Und da auch Lisa Loosen, Lorena Kretschmann und Gina Ostermann von Corona de facto um ihre Amtszeit als Cochemer Weinmajestäten betrogen wurden, dürfen sie diese um ein Jahr verlängern – mit der Option auf ein weiteres Jahr, so Stadtbürgermeister Walter Schmitz.