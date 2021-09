Ein Fußballspiel mit „Legenden“ in beiden Mannschaften wird an diesem Samstag um 14 Uhr im Stadion Silberau in Bad Ems angepfiffen. Gekickt wird für einen guten Zweck, konkret für Flutopfer an der Ahr. Dazu reist die Traditionself des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 an. Die 05er treten an gegen die „Kick for Help Rhein-Lahn-Auswahl“, benannt nach einer Stiftung mit Sitz in Boppard. Lokal unterstützen die Sportfreunde Bad Ems das Benefizspiel.