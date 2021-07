Märchenhafter Weihnachtsmarkt erneut abgesagt

Der märchenhafte Weihnachtsmarkt in Burgschwalbach zählt zu den beliebtesten Märkten in der Region in der Vorweihnachtszeit. Jetzt teilt die Gemeinde mit, dass nach der Absage im vergangenen Jahr der Markt auch in diesem Jahr nicht ausgerichtet werden kann. Die Absage sei nicht leichtgefallen. „Wir können nicht annehmen, dass angesichts der Coronapandemie bis Ende des Jahres eine solche Veranstaltung wieder möglich ist. Auch zu erwartende Auflagen, wie Einlasskontrollen mit Zählung der Besucher können kaum erfüllt werden“, erläutert Ehrenfried Bastian.