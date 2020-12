Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 17:34 Uhr

Gegen die unerlaubt eingereisten sieben Männer und den Jugendlichen aus Eritrea wurden nach Polizeiangaben in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Montabaur sowie mithilfe des Ausländeramts des Westerwaldkreises mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Nach Informationen unserer Zeitung wurde ein Großteil der aufgegriffenen Männer noch am Freitagnachmittag in die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende nach Speyer gebracht, während der unbegleitete 16-jährige Jugendliche vom Jugendamt des Westerwaldkreises in einer Jugendeinrichtung untergebracht worden sein soll. Zwei der Männer sollen zudem zur Festnahme ausgeschrieben gewesen sein. aeg